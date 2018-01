Um samba deve embalar Daiane no solo Um samba dos anos 70, cujo nome ainda não foi revelado, está sendo preparado para substituir o ?Brasileirinho? e embalar a apresentação de Daiane dos Santos na prova de solo da ginástica. A música ainda será testada pela ginasta, na próxima semana, antes de ser confirmada a mudança - a idéia é usar a nova coreografia já no Mundial de Melbourne, em novembro. Daiane está procurando uma música para dar ritmo às suas acrobacias em substituição ao ?Brasileirinho?, que "saturou". "A música tocou durante um ano em todos os lugares em que eu fui. Na rua, até na caixinha de fósforo, tocaram a música para mim", contou a atleta de 22 anos, que se apresentou nesta sexta-feira, no Guarujá, para jovens ginastas do Clube Regatas de Santos e do Brasil Futebol Clube. "Se ela gostar desse samba, porque o mais importante é ela gostar, tudo bem. Se não fica o ?Brasileirinho? mesmo", revelou Eliane Martins, diretora-técnica da Confederação Brasileira de Ginástica, explicando que a mudança da música só pode ser feita se for definida até o fim deste mês, para dar tempo de preparação. Embora esteja cansada da atual canção, Daiane sabe que o novo som tem de ser tão forte quanto ?Brasileirinho? - pelo regulamento da ginástica artística, a música não pode ter voz e deve ser adequada aos 1 minuto e 30 segundos que dura a apresentação do solo. "Adoro a Ivete Sangalo, mas não posso dançar ?Poeira? (música ?Sorte Grande?) no solo", afirmou Daiane. "Pensamos em bossa nova, mas não deu certo. É muito calma, tem de ser alguma coisa mais percussão, batida mesmo, algo para levantar a galera, não pode ser calminha." Daiane contou também que gostou de uma versão de samba do Hino Nacional, mandada por um fã. "Mas não podíamos usar o hino", justificou a ginasta, ansiosa pela mudança de música. ?Espero que até Melbourne tenhamos trocado de coreografia."