Uma feira de aventura em São Paulo Dirigir um jipe 4 x 4, mergulhar num tanque de quatro metros de profundidade e praticar snowboard em pista sintética são algumas das novidades à disposição dos visitantes da quinta edição da Adventure Sports Fair, entre os dias 12 e 16 de novembro, no Pavilhão da Bienal, no Ibirapuera. Além da prática de esportes, haverá 250 estandes com equipamentos e 22 palestrantes ligados ao ecoturismo contando suas experiências no Eldorado Adventure Congress, que será realizado paralelamente à feira. "Faremos palestras educativas para as pessoas se conscientizarem sobre coleta de lixo e reciclagem", conta Izabel Borba, diretora comercial da Rádio Eldorado AM/FM. Com vinhetas educativas sobre coleta de lixo, a rádio sensibilizou empresários que resolveram apoiar há três anos o projeto Pintou Limpeza. De quatro pontos de coleta espalhados por São Paulo, o número saltou para 14. "Todo o dinheiro que as empresas arrecadam com a compra de toneladas de lixo é revertido para casas assistenciais", explica Izabel. Quem também estará na feira para falar do que aprendeu com o esporte de aventura é o velejador Roberto Pandiani, que fez a Travessia do Drake até a Antártida num catamarã de 21 pés e está se preparando para a próxima aventura, entre Miami e Nova York, em 2004. "Todos podem viajar e fazer esportes de aventura. Na feira mostramos que a aventura não está ligada só ao esporte radical, mas a natureza e lazer", diz Sérgio Bernardi, diretor da Promotrade, organizadora do evento. Mais que uma vitrine para os amantes da natureza e dos esportes radicais, a feira é um ótimo espaço para os negócios e o turismo. No primeiro ano, o evento movimentou R$ 19 milhões. E no ano passado, quase o triplo: R$ 55 milhões. A expectativa para esta edição é que o público cresça também - para 90 mil pessoas. No ano passado, 86 mil circularam pela feira.