Uma manhã de gala na Rua Javari

Os retoques finais foram dados com esmero ao longo da semana. Uma demão de látex branco nas laterais do gramado, na área próxima do alambrado; reparos no piso, com cimento fresco; e, depois do treino da manhã da quinta-feira, bela aparada no gramado - que está verdinho, embora com algumas falhas. Assim, de maneira simples, para combinar com o ambiente, o charmoso Estádio Conde Rodolfo Crespi põe-se pronto para o importante compromisso deste domingo. Logo cedo, às 10 horas, os velhos portões do campo na Rua Javari, número 114, pintados com a inconfundível cor grená, serão abertos. O bairro da Mooca receberá uma decisão. Precisamente, a da Copa Federação Paulista de Futebol, entre o time da casa, o Juventus, contra o visitante Linense, distante quase 500 km da capital do Estado. O Juventus tem a vantagem de poder empatar ou perder por até um gol de diferença - o vencedor vai para Copa do Brasil; o vice, para a Série C do Brasileiro. Sábado passado, na primeira partida da final, os paulistanos venceram por 2 a 1, de virada, na casa adversária. Ganharam o direito de decidir no estádio inaugurado em 1929. A Javari vai receber sua segunda maior decisão. A primeira foi há dois anos e meio, quando o Juventus comemorou em casa o retorno para a Série A1 do Paulista (vitória por 2 a 1 sobre o Noroeste). Alegria comparável à festa feita no Tatuapé em 1983. Festa no bairro vizinho? Pois é. Foi no Estádio Alfredo Schürig, a Fazendinha corintiana, que o Juventus deu a volta olímpica da Taça de Prata, então o acesso à zona principal do Campeonato Brasileiro. Vitória por 1 a 0, contra o CSA. Entrar na Rua Javari é fazer uma imersão na história. A arquitetura do local, estilo inglês, continua intacta - inclusive sem iluminação, o que impede partidas sem luz natural. Mas o presidente Armando Raucci, há quatro anos no comando, enumera suas benfeitorias: instalou um placar eletrônico, colocou cadeiras (brancas e grenás) na área coberta, dividiu a área para a torcida da casa e dos visitantes (que entram exclusivamente pela Rua dos Trilhos). Ampliou as instalações para um galpão ao lado, onde os ônibus das delegações podem ficar estacionados - antes, o lugar deles era na Javari mesmo. A mais vistosa das "obras", porém, está à esquerda de quem entra pelo portão principal. No ano passado, foi colocado um busto de um jovem chamado Pelé que, em 2 de agosto de 1959, marcou ali o mais bonito de seus 1.281 gols. Pelé, aliás, foi lembrado na reunião da FPF, onde os clubes finalistas fizeram as tratativas da festa decisiva. O Linense insinuou que o último jogo fosse no Pacaembu. "Como, se foi aqui que o Pelé fez seu gol mais bonito e onde ele inventou aquele soco no ar? O Santos nunca deixou de jogar aqui", reclamou Raucci. Com o argumento incontestável, cada qual foi mandante em sua casa. O Linense colocou umas 10 mil pessoas no Estádio Gilberto Siqueira Lopes. E na Javari a expectativa é de casa cheia - o que corresponde a, no máximo, 5 mil torcedores (ingressos, aliás, a salgados R$ 20), contando com os 400 fãs do adversário. "O campo é pequeno, aconchegante. Pela sua história, até glamouroso. Jogar aqui é diferente", observa Márcio Bittencourt, técnico do Juventus desde o Paulista. "O juventino tem o prazer de vir até o estádio. Por que privá-lo disso?" Portanto, é dia da Ju Jovem ir ao Rodolfo Crespi. De os conhecidos do bairro também, assim como a hinchada branca e grená da Setor 2, juventinos da nova-guarda que se inspiram nos argentinos (pra quem duvidar, a prova está na avalanche). Todos eles verão o palco onde a taça Heróis de 32 será entregue para o campeão. E, diz Raucci, por um ex-combatente da Revolução Constitucionalista. Uma verdadeira viagem no tempo.