Uma pessoa morre em tumulto por ingressos na Venezuela Uma pessoa morreu e outras 50 ficaram feridas nesta sexta-feira em um tumulto para comprar ingressos para uma final de campeonato em um estádio de futebol na Venezuela, disse uma autoridade de resgate. As vítimas foram pisoteadas quando torcedores no Estado de Tachira empurraram e romperam uma barreira de segurança, deixando um grupo de pessoas embaixo das cercas, disse o socorrista Esteban Fajardo. "Os que estavam na frente foram os que sofreram mais", disse. "A cerca caiu, derrubando várias pessoas que foram pisoteadas pelas outras." O acidente aconteceu em Pueblo Nuevo de San Cristobal, a cerca de 770 quilômetros da capital, onde o Caracas e o Tachira jogarão a segunda partida da final do campeonato nacional no sábado. (Reportagem de Deisy Buitrago)