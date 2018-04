Uma vitória para lavar a alma das brasileiras

Não foi nada fácil, mas a seleção brasileira feminina de vôlei conseguiu evitar que a derrota contra Cuba na final do Pan do Rio se tornasse um trauma maior para o time. Ontem, as meninas do Brasil venceram as cubanas por 3 sets a 2 (25/19, 19/25, 25/17, 19/25 e 15/11) e mantiveram a invencibilidade no Grupo B da Copa do Mundo do Japão. Amanhã, às 7h05 (de Brasília), a equipe enfrenta o Peru, pela segunda fase. A partida de ontem foi uma festa para a colônia brasileira que vive em Hamamatsu e lotou o ginásio. "Estávamos um pouco engasgadas (com as cubanas). Encaramos cada bola como se fosse o último ponto. Vibrei tanto que fiquei até rouca", disse Fabiana, fazendo referência à final do Pan do Rio. O bom saque das brasileiras fez a diferença. Jaqueline disse que foi uma surpresa o desempenho tão forte nesse fundamento. A jogadora, de volta à seleção após cumprir suspensão por doping, afirmou estar se sentindo em casa pelo carinho da torcida. Maior pontuadora da partida (21), a oposto Sheilla acredita que os resultados se devem à concentração total do grupo. "O time está focado na classificação para os Jogos Olímpicos de Pequim??, afirmou a atleta. A oscilação durante a partida é normal. Mudei minha estratégia no saque. Nos outros jogos, era flutuante. Desta vez, forcei mais e deu certo", diz. A seleção entrou impondo um forte ritmo de jogo, mas na seqüência as cubanas conseguiram equilibrar. Mas deu Brasil ao final do primeiro set. No set seguinte, a equipe voltou mais relaxada e acabou pagando caro. Reagiu no terceiro, perdeu novamente no quarto, mas, no tie-break, as brasileiras, mais concentradas que as rivais, levaram a melhor.