Uma vitória sem brilho do Brasil A seleção brasileira finalmente conseguiu ganhar um jogo, mas ainda não foi ontem que mostrou um bom futebol. Menos mal que a vitória por 1 a 0 sobre a Venezuela serviu para tirar o time da lanterna do grupo. Agora com quatro pontos, o Brasil decidirá sua sorte na última rodada - amanhã contra o Peru. Se ganhar, ficará com uma das três vagas para o hexagonal final.