Umea, de Marta, faz final com o Frankfurt A atacante Marta reencontra hoje as alemãs, algozes do Brasil na final do Mundial da China, no ano passado. O time da brasileira, o Umea (Suécia), encara o Frankfurt, às 8 horas (com SporTV), na Alemanha, na decisão da Copa Uefa. O jogo de volta será dia 24. O duelo é reedição da decisão de 2004, quando o Umea, comandado por Marta, também levou a melhor sobre as alemãs.