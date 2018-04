Únicos brasileiros no Open de Xiamen de Vôlei de Praia caem no qualifying

Apesar do quinto lugar em Doha (Catar), na semana passado, Oscar/André Loyola precisou começar a competição no quali. Os brasileiros ganharam dos japoneses Nakaya/Nishimura por 2 sets a 0 (21/15 e 21/14) na primeira fase, mas depois foram derrotados por Bryl/Kujawiak, da Polônia, também em dois sets: 21/18 e 21/16.

A outra dupla brasileira a se inscrever foi Arthur/Daniel, que perdeu para Faiga/Hilman, de Israel, logo na primeira rodada. Campeão mundial sub-19 em 2014, Arthur Lanci, de 20 anos, só havia jogado uma vez no Circuito Mundial - disputou o evento-teste da Olimpíada, ano passado. Daniel Lazzari é estreante.

Após três torneios no Brasil e duas etapas masculinas (no Irã e no Catar), o Circuito Mundial ainda terá mais cinco eventos da série Open, de menor importância, antes do início da sequência de Grand Slams, a partir da última semana de maio.

As principais duplas brasileiras devem voltar a jogar no Open de Fortaleza (Ceará), de 26 de abril a 1.º de maio. Ágatha/Bárbara Seixas, Larissa/Talita, Alison/Bruno Schmidt e Evandro/Pedro Solberg serão os representantes do Brasil no Rio-2016.