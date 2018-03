Unisul comemora título inédito da Superliga A Unisul comemorou, já na madrugada deste domingo, a conquista do seu primeiro título da Superliga Masculina de Vôlei. O feito inédito veio com a vitória sobre a Ulbra/São Paulo, por 3 sets a 0 (25/17, 25/22 e 25/23), em Porto Alegre. Com isso, a equipe catarinense fechou o playoff final da competição em 3 a 0. No confronto decisivo, a Unisul esteve sempre melhor, segura de seu jogo. Já a Ulbra, mesmo com o apoio da torcida que lotou o ginásio Tesourinha, cometeu uma série de erros. ?O nível técnico desta final e o equilíbrio das duas equipes mostraram que ambas mereciam estar onde estão. E chega a ser surpreendente fechar a série em 3 a 0, contra uma equipe tão boa quanto a Ulbra?, disse o técnico campeão, o argentino Weber. O título da Superliga, a principal competição do vôlei brasileiro, coroa a temporada perfeita da Unisul, campeã também do Grand Prix e da Supercopa. ?Foram vários anos batendo na trave. Estou muito orgulhoso disso tudo. Esse é um trabalho vencedor, que sempre deu resultado. Afinal, estivemos no pódio nas últimas quatro edições?, lembrou o coordenador técnico da equipe, o ex-jogador Renan. Para fechar com chave de ouro, a Unisul ainda levou mais um prêmio. Dessa vez, individual. O atacante argentino Marco Milinkovic foi eleito o melhor jogador da Superliga.