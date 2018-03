Unisul e Ulbra a uma vitória da decisão Unisul e Ulbra ficaram a uma vitória da decisão da Superliga Masculina de Vôlei, nesta quinta-feira à noite, ao derrotarem pela segunda vez, em dois jogos, Minas e Suzano, respectivamente. O Unisul, de Santa Catarina, venceu por 3 sets a 0, em Belo Horizonte, com parciais de 25/23, 25/19 e 25/20. O terceiro duelo está previsto para sábado, às 18h30. Já a Ulbra, do Rio Grande do Sul, teve maiores dificuldades para marcar 3 sets a 2, em Suzano, com parciais de 25/19, 22/25, 25/14, 29/31 e 15/12. As duas equipes também voltam a se enfrentar no sábado.