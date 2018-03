Unisul está na final da Superliga Masculina O time da Unisul garantiu vaga na final da Superliga Masculina de Vôlei, neste sábado, ao derrotar o Minas por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/23 e 25/20. A equipe catarinense chega pela segunda vez consecutiva à final da Superliga. No ano passado o time perdeu para a Ulbra. O adversário da Unisul na decisão sai do confronto entre Ulbra e Suzano. O terceiro jogo entre as equipes será neste sábado à noite. Ulbra venceu por 2 a 0.