Unisul ganha do lanterna Intelbrás Nesta quinta-feira, no clássico catarinense da rodada da Superliga masculina de vôlei, o Unisul/Cimed venceu com facilidade o Intelbrás/São José por 3 sets a 0 (25/22, 25/12 e 25/15). Com isso, o Unisul é 7.º colocada na classificação, enquanto que o Intelbrás continua na lanterna, ocupando a 11.ª posição. A competição será retomada somente na quinta-feira, devido ao Carnaval.