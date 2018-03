Unisul pode ganhar Superliga neste sábado A Unisul pode conquistar neste sábado o título inédito da Superliga Masculina de Vôlei. Se vencer a Ulbra/São Paulo, em Porto Alegre, o time do técnico argentino Carlos Weber fecha a série melhor-de-cinco em 3 a 0. A partida será às 20h30 e terá transmissão da SporTV. Durante a temporada, a equipe catarinense formou uma dupla que enlouqueceu os adversários, com o levantador Marcelinho e o atacante Milinkovic. Se o atacante argentino deve levar o prêmio de melhor jogador da Superliga, Marcelinho também tem méritos para ser escolhido como o melhor de sua posição. "Hoje o Marcelinho é um dos melhores levantadores do Brasil. Ele melhorou muito na parte técnica - acelera o jogo com muita precisão -, e na parte tática é um atleta inteligente, com boa visão de jogo. Como fui levantador, conversamos muito", diz Weber, que ficou mais de uma década na seleção argentina. Marcelinho, de 29 anos, concorda. "Pensamos muito parecido. O Weber vê o jogo como eu vejo, por isso aprendi muito com ele. Em alguns jogos eu tinha dificuldade, e ele me mostrava o caminho certo a tomar." No ranking entre os levantadores, Marcelinho deixou Ricardinho, titular da seleção brasileira e do Telemig/Minas, para trás. Orgulhoso de seu pupilo, Weber tem certeza de que o atleta vai dar trabalho para Bernardinho, técnico da equipe brasileira, na hora de decidir quem serão os dois levantadores que irão aos Jogos Olímpicos de Atenas, em agosto. Mas o levantador garante que mantém os pés no chão. "Quando a Superliga terminar, o Bernardinho deve chamar alguns jogadores para treinar. Devo estar entre eles, e embora saiba que a seleção já está muito fechada, nunca vou desistir de brigar por uma vaga. Acho que estou no mesmo nível de Ricardinho e Maurício, e quando precisarem de mim, verão que estou pronto", diz o jogador, que na temporada passada atuou em Suzano. "Meu papel é botar dúvida na cabeça do Bernardinho, só vou saber que não tenho chance quando ele mesmo me disser." Sobre o jogo deste sábado, Marcelinho afirma. "A Ulbra vem para o tudo ou nada hoje. Vai ser complicado." Na competição feminina, Finasa/Osasco e MRV/Minas fazem neste sábado o primeiro jogo da série melhor-de-cinco da final, às 18h30, em Osasco, com SporTV.