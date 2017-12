Unisul recebe lanterna pela Superliga Pela Superliga Masculina, a Unisul pode ficar com a liderança provisória nesta quinta-feira. O time recebe o último colocado - o Shopping Jaraguá/Náutico -, às 20 horas. Se vencer, passa a Ulbra, que folga na rodada. A outra partida desta quinta-feira será entre Intelbrás/São José e Wizard/Suzano. Os catarinenses, que estão na sexta colocação da competição, tentam sua quarta vitória consecutiva na competição - ganharam de UCS/Colombo, Mastercard/Banespa e Shopping ABC/Santo André. Suzano vem de derrota para a Ulbra/São Paulo e ocupa a terceira posição. "As vitórias que conquistamos foram importantes, mas ainda é pouco. A equipe pode fazer muito mais. O time de Suzano conta com um potencial muito forte de ataque, com excelentes opções no banco", diz Djalma Cardoso, técnico de São José.