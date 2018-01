Unisul recebe Santo André pela Superliga Com a experiência do levantador Marcelinho e do argentino Marcos Milinkovic, eleito o melhor jogador do Campeonato Mundial, em 2002, na Argentina, a Unisul enfrenta nesta quinta-feira o Santo André, às 20 horas, em Florianópolis. Na partida de estréia, sábado, a Unisul venceu o Intelbrás/São José por 3 sets a 2. O Banespa/Mastercard estréia nesta quinta contra o Intelbrás/São José, às 17 horas, no Ginásio do São José, em Santa Catarina. Bento/Union Pack e Wizard/Suzano (terceiro colocado na última Superliga) do ponteiro Murilo Endres completam a segunda rodada. Pela Superliga feminina, o Açúcar União/São Caetano, que contratou a meio-de-rede Walewska (ex-Rexona), medalha de prata na Copa do Mundo do Japão, enfrenta o Ecus/Suzano, em São Caetano, no Ginásio Lauro Gomes, às 20 horas. Na partida de estréia, sábado, o São Catano foi derrotado pelo Finasa/Osasco (3 sets a 0), atual campeão da Superliga, com nomes de peso, como a levantadora Fernanda Venturini, a ponteira Érika, além da meio-de-rede Valeskinha e as ponteiras Paula e Jacqueline. Pela segunda rodada, também jogam, Automóvel Clube e MRV/Minas, com os reforços da ponta Virna e da líbero Arlene, além da ponteira norte-americana Kebba Phipps - com transmissão ao vivo da Sportv, às 18 horas, em Campos, além de Macaé Sports e Sesi Esporte-MG, em Macaé.