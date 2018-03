Unisul sai na frente na final da Superliga A Unisul saiu na frente na decisão da Superliga Masculina de Vôlei, ao vencer, neste sábado à noite, a Ulbra, em Canoas, por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/19 e 25/23. O segundo jogo entre as equipes está previsto para quinta-feira, em Santa Catarina. Na decisão melhor-de-cinco jogos, fica com o título o time que conquistar primeiro três vitórias.