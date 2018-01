Unisul tenta manter a liderança Pela Superliga Masculina de Vôlei, o destaque desta quinta-feira é o jogo entre Unisul (líder) e Bento Gonçalves (sétimo colocado). As duas equipes se enfrentam às 20h30, em Florianópolis, encerrando a quinta rodada da segunda fase da competição. "A equipe de Bento Gonçalves tem o saque e o ataque agressivos. Está animada, vem de duas vitórias importantes. Acredito em um jogo bem equilibrado", conta o técnico Carlos Weber, da Unisul. A rodada terá ainda a tricampeãa Telemig/Minas, que está na terceira posição, recebendo o Shopping ABC/Santo André, nono colocado, às 19h30. "Santo André tem tradição de fazer boas campanhas na Superliga e é até uma espécie de fiel da balança. Este ano sua equipe já ganhou da Ulbra e é sempre um adversário difícil. Perdeu o Evandro, que torceu o joelho, mas a motivação do grupo continua muito grande, mesmo sem o atacante", diz Carlos Alberto Castanheira, o Cebola, técnico da equipe mineira. Em São José, a Intelbrás, décima colocada, recebe a Ulbra, que está em quinto, às 20h. No mesmo horário, em São Paulo, o Mastercard/Banespa, vice-líder, terá pela frente a UCS, última na tabela. Superliga Feminina - Também amanhã, a Blue Life/Pinheiros, sexta colocada, recebe a Nunceng/Macaé, quinta, às 20h30, com transmissão da SporTV. Embalado pela vitória sobre a Rexona/Curitiba, o treinador Aírton Nascimento, do time de Macaé, disse: "A vitória sobre a Rexona já passou. Temos de esquecê-la, resgatar somente os pontos positivos e entrar com força para vencer mais uma. Será um jogo muito disputado, como sempre quando nos enfrentamos. Temos de jogar bem e errar pouco."