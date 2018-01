Unisul troca Florianópolis por São José Depois de seis anos em Florianópolis, a Unisul, atual campeã da Superliga Masculina, troca a capital catarinense pela vizinha São José. O time fechou parceria com a Prefeitura e a Fundação Municipal de Esportes da cidade. A Unisul receberá um valor em dinheiro para a manutenção do elenco e das escolinhas de vôlei, além do ginásio para treinos e jogos.