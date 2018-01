Unisul vence e faz final contra Ulbra A catarinense Unisul e a gaúcha Ulbra, as duas equipes representantes do Sul do Brasil na Superliga Masculina de Vôlei, ambas patrocinadas por universidades, decidirão o título da temporada 2002/2003. A Ulbra, que eliminou o Banespa/Mastercard por 3 vitórias a 0, conheceu sua rival nesta terça-feira. Jogando em Florianópolis, com o apoio da torcida, a Unisul conquistou sua vaga na decisão da Superliga ao derrotar o Wizard/Suzano por 3 sets a 0 (parciais de 25/21, 30/28 e 25/20), na quinta e última partida da série semifinal. A equipe fechou o playoff por 3 a 2. A Unisul, que terminou em primeiro a fase de classificação, terá a vantagem no mando de quadra da final, que será definida novamente em um playoff melhor-de-cinco jogos.