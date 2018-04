United e City colocam a honra em jogo nesta segunda, no Campeonato Inglês

MANCHESTER - Na temporada passada, Manchester City e Manchester United levaram até a última rodada a decisão do título inglês, com vantagem para o time azul. Agora, no entanto, a situação é bastante diferente. O United lidera o campeonato com 15 pontos de vantagem para o rival e é apenas questão de tempo para que festeje seu 20º título nacional. Apesar disso, as duas torcidas esperam ansiosamente pelo clássico desta segunda-feira, às 16h (horário de Brasília), em Old Trafford.

Se vencer a partida, o United poderá ser campeão na próxima rodada, mas isso é o menos importante para o lado vermelho do clássico. O que vale mesmo é reafirmar a superioridade sobre um clube que até pouco tempo atrás era seu freguês, mas que agora, graças ao dinheiro do Oriente Médio, é um competidor à sua altura.

Para o lado azul, a vitória hoje é uma questão de honra porque no primeiro turno o City foi derrotado em seu estádio pelo United. Dar o troco na mesma moeda pode não fazer muita diferença no campeonato, mas certamente deixará a torcida do atual campeão sentindo-se vingada.

O United deverá ter hoje o retorno de Wayne Rooney, que desfalcou a equipe na última rodada por causa de uma lesão de virilha. E o City vai jogar completo, já que não tem nenhum jogador com problemas físicos.

CHELSEA DE VIRADA

A vitória por 2 a 1 sobre o Sunderland, em casa, levou o Chelsea de volta à terceira colocação. O time londrino, que saiu atrás no placar, chegou a 58 pontos, a mesma quantidade do Tottenham, que empatou por 2 a 2 com o Everton, em Londres. O Chelsea leva vantagem no saldo de gols.

Chelsea e Tottenham lutam pelo vice-campeonato, pois estão quatro pontos atrás do City.