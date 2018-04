Universíada chega ao fim e Brasil deixa Taipei com 12 medalhas

A edição de 2017 da Universíada chegou ao fim nesta quarta-feira com a cerimônia de encerramento realizada no Estádio Municipal de Taipei, em Taiwan. Shows de artistas locais marcaram o último ato de um evento que teve o Brasil como 28.º colocado no geral, com 12 medalhas.

O País deixou Taiwan tendo o judô como carro-chefe. No total, foram sete medalhas na modalidade, inclusive uma de ouro, com Bárbara Timo, na categoria até 70kg. O único outro ouro conquistado pelo Brasil em Taipei aconteceu no futebol feminino. As outras medalhas vieram da natação (três) e do tae kwon do (uma).

Além dos dois ouros, o Brasil faturou quatro medalhas de prata e seis de bronze. O desempenho deixou o País longe das primeiras colocações. A liderança geral ficou com o Japão, dono de 101 medalhas, sendo 37 de ouro, seguido pela Coreia do Sul, com 82 medalhas, sendo 30 de ouro, e de Taiwan, que faturou 26 ouros e 90 medalhas no total.

Além da cantora Jia Jia e da banda de rock Trash, o vice-presidente de Taiwan, Chien-Jen Chen, exaltou o evento. "Vocês são todos heróis e estendo minha estima em nome de todos de Taiwan. Vocês têm nosso respeito. Estamos honrados de ter tido vocês aqui esses dias. Somente fazendo um trabalho juntos chegamos a um patamar internacional."

Prefeito de Taipei, Wen-Je Ko, falou sobre a importância do evento para a cidade. "Por causa de vocês, mostramos a nossa força ao mundo, apesar de todos que acharam que não poderíamos realizar este evento. Taipei agora olha para frente com um grande futuro. A glória pertence a todos vocês", comentou.

Como acontece também nas olimpíadas, a cerimônia de encerramento contou com uma apresentação artística representando a próxima sede do evento. O Teatro di San Carlo realizou um show de música típica de Nápoles, afinal, a cidade italiana receberá a 30.ª edição da Universíada em 2019.