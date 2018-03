UPJ confirma as vagas do judô brasileiro A União Pan-Americana de Judô confirmou a participação do Brasil em 11 dos 14 pesos nos Jogos Olímpicos de Atenas. Os brasileiros disputarão 4 categorias no feminino (ligeiro, leve, meio-médio e meio-pesado) e todas as 7 do masculino (ligeiro, meio-leve, leve, meio-médio, médio, meio-pesado e pesado). O meio-leve feminino, que terminou em quarto lugar no ranking da UPJ, depende da desistência oficial do Canadá para receber a vaga. O prazo estipulado pela UPJ e pela Federação Internacional de Judô é 15 de maio. A Confederação Brasileira de Judô ainda não informou quem é o titular da vaga no peso leve. Leandro Guilheiro ganhou a primeira luta na Seletiva, mas o segundo confronto não foi realizado porque Luiz Camilo conseguiu na Justiça o adiamento da luta enquanto se recuperava de contusão. O judô é o terceiro esporte que mais levou o Brasil ao pódio em Jogos Olímpicos, com duas medalhas de ouro, três de prata e cinco de bronze, atrás da vela e do atletismo, ambos com 12 medalhas.