Uruguai bate Argentina na areia e jogo acaba em pancadaria O Uruguai venceu a Argentina por 2 a 1, na tarde desta quinta-feira, e se classificou para enfrentar a França nas semifinais do Mundial de Futebol de Areia, disputado na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Mas o jogo acabou em pancadaria, provocada pelos argentinos, inconformados com a virada do rival, que marcou seus dois gols nos últimos minutos da partida. O problema aconteceu quando a Argentina vencia por 1 a 0, gol de Santiago Hilaire, e segurava o placar. Num lance em que deveria devolver a bola para o adversário, o uruguaio Miguel chutou para o gol e a bola bateu na trave. Na seqüência, o goleiro argentino Salgueiro saiu da área para pegar a bola, achando a jogada ainda estava dentro do espírito de Fair Play (Jogo Limpo). Mas o árbitro marcou falta. Aí, na cobrança de Ricar, o Uruguai empatou o jogo. Depois disso, o clima esquentou dentro de quadra, com muitas faltas e provocações dos dois lados. E os uruguaios conseguiram marcar mais um gol, novamente em cobrança de falta, quando faltavam poucos segundos para o final da partida - Miguel cobrou fraco, mas a bola pegou efeito ao bater na areia e encobriu o goleiro Salgueiro. No final do jogo, enquanto os uruguaios comemoravam a virada, os argentinos partiram para a briga. Houve trocas de socos e pontapés até os jogadores do Uruguai conseguirem se trancar, em busca de proteção, na sala de enfermaria montada na arena na Praia de Copacabana. Adversário Na outra partida das quartas-de-final, Portugal venceu o Bahrein por 6 a 2 e se classificou para enfrentar o Brasil nas semifinais do Mundial de Futebol de Areia, que está sendo disputado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Na segunda edição do torneio realizada sob a chancela da Fifa, as duas seleções repetem a semifinal do ano passado, quando Portugal saiu vencedor nos pênaltis, 2 a 1, após empate por 6 a 6 no tempo normal e na prorrogação. Atuais vice-campeões, pois foram derrotados pela França também nos pênaltis na decisão, os portugueses só tiveram alguma dificuldade diante do Bahrein no primeiro tempo, e asseguraram a vitória com três gols de Madjer e um cada para Allan, Gustavo e Belchior - Omar e Salem descontaram para o time asiático, que surpreendeu na primeira fase ao vencer Itália e Nigéria.