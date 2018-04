Uruguai divulga pré-lista de convocados para Copa América com 35 jogadores A seleção do Uruguai divulgou nesta sexta-feira a lista preliminar de convocados para a disputa da Copa América Centenário, que será realizada nos Estados Unidos, entre 3 a 26 de junho. A relação conta com 35 jogadores, entre eles dois que atuam no Brasil, o goleiro Martín Silva, do Vasco, e o meia De Arrascaeta, do Cruzeiro.