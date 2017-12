Uruguai é contra Jogos Sul-Americanos Pelo menos o Uruguai já se manifestou oficialmente pelo adiamento dos Jogos Sul-Americanos, inicialmente programados para a Colômbia. Dirigentes estarão reunidos no Rio de Janeiro na próxima quarta-feira para debater o assunto, em vista do clima de insegurança em território colombiano. Julio César Maglione, presidente do Comitê Olímpico do Uruguai, já telefonou para Antonio Rodríguez, presidente da Odesur. No caso de não for aprovado o adiamento na reunião no Rio, Maglione quer garantias de segurança dos jovens.