Uruguai e França avançam no Mundial de futebol de areia

O Uruguai e a França conquistaram nesta quarta-feira as duas últimas vagas para as quartas-de-final da Copa do Mundo de futebol de areia, competição que acontece na Arena de Copacabana. Os uruguaios, que mediram forças com o Japão pelo Grupo C, conseguiram vencer a partida por 3 a 2 e agora pegarão a Nigéria. A seleção do Uruguai iniciou o seu jogo muito animado e abriu o placar aos sete segundos com Parrillo. Entretanto, os japoneses não se renderam e conseguiram virar o confronto antes do final da segunda etapa com gols de Yamauchi e Arakaki. No terceiro período, Ricar garantiu o empate para os uruguaios. A vitória e a classificação foram garantidas apenas a um minuto para o fim, com um belo gol de Pampero. No outro jogo do grupo, o já classificado Senegal derrotou a Itália por 6 a 5 com um gol de Koukpaki nos acréscimos. Pelo Grupo D, a França venceu e eliminou a Argentina em uma partida emocionante, que terminou com um empate 2 a 2 no final do tempo regulamentar. A França abriu o marcador com um chute de Basquaise e ampliou logo depois com uma forte finalização de François, ante a qual o goleiro argentino Marcelo Salgueiro nada pôde fazer. A Argentina cresceu então na partida e conseguiu empatar com gols de Hilaire e Minici. Próximo do fim do tempo regulamentar, o juiz expulsou Hilaire e a equipe argentina teve que defender o resultado na prorrogação com um homem menos. Nos pênaltis, a equipe comandada pelo craque francês Cantona teve mais sorte e venceu por 2 a 1. Na outra partida da chave, a já classificada Nigéria derrotou os Emirados Árabes por 1 a 0 na cobrança de pênaltis após um empate de 6 a 6 no tempo regulamentar. Confrontos das quartas-de-final: Quinta-feira: Espanha x México Brasil x Portugal Nigéria x Uruguai Senegal x França