Uruguai encara o México na semi da Copa de futebol de areia

O Uruguai derrotou a Nigéria por 3 a 1 nesta quinta e garantiu presença na semifinal da Copa do Mundo de beach soccer, em Copacabana, enfrentando agora o México. Matias, Ricar e Parrillo fizeram 3 a 0 para os uruguaios, enquanto Idoko marcou o gol de honra dos nigerianos. As redes só balançaram no terceiro tempo da partida. México e Uruguai se enfrentam no próximo sábado, às 9h30 de Brasília. Na outra semifinal, o Brasil encara o vencedor do confronto entre França e Senegal.