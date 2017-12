Uruguai ganha nos pênaltis e vai à final em Copacabana O Uruguai é o primeiro finalista do segundo Mundial de futebol de areia, que está sendo disputado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Na manhã deste sábado, a seleção sul-americana eliminou a França por 1 a 0 nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal e prorrogação. É a primeira vez que os uruguaios decidem o título. Já os franceses, atuais campeões, perderam a primeira partida pelo torneio desde 2005. Os uruguaios estiveram duas vezes à frente do placar, com Fabian e Damiian, mas a França, dirigida pelo ex-jogador Eric Cantona, buscou a igualdade, com Perez e Samoun, este marcando a pouco mais de um minuto para o final do jogo. Nos pênaltis, o capitão francês Jean-Marc Edouard chutou para fora sua cobrança e deu a classificação ao adversário.