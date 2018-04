Uruguai pega Chile com novo ataque O Uruguai aposta na força de seu ataque, formado por Vicente Sánchez e Sebastián Abreu, para bater o Chile, no Estádio Centenário, em Montevidéu, e se recuperar nas Eliminatórias. A equipe uruguaia vem de derrota por 1 a 0 para o Uruguai, em Assunção, e precisa do triunfo para não se distanciar dos líderes. Os chilenos estão animados, após a vitória por 2 a 0 sobre o Peru. Sánchez substitui Diego Forlán, que está lesionado. Os uruguaios tentam manter uma longa escrita: não perdem para os chilenos, no Centenário, desde 1916. O Chile não terá trabalho fácil contra o Uruguai, especialmente em razão dos desfalques: Gonzalo Fierro, Mark González e Manuel Iturra não vão enfrentar os uruguaios. Além disso, o volante Arturo Vidal não está confirmado e o atacante Humberto Suazo vai jogar com dores no ombro.