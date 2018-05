Uruguai tenta se manter na parte de cima da classificação das Eliminatórias

"Daremos um passo grande para a classificação (se vencer o Equador)", disse o técnico Óscar Tabárez. "Aumentaremos a distância para eles e isso será importante. Mas precisamos ter consciência de que não vai ser fácil, pois o Equador conseguiu mais de 50% dos pontos como visitante".

O centroavante Cavani, suspenso, não joga. Mas a situação dos equatorianos (17 pontos em terceiro lugar) é pior: Antonio Valencia, Montero e Pedro Quiñonez estão machucados; Enner Valencia, Caicedo, Ramírez e Arturo Mina, suspensos.

Em Barranquilla, a Colômbia, quarta colocada com 17 pontos (saldo inferior ao Equador) abre a rodada às 18h30 (de Brasília) contra o Chile (16 pontos, em quinto) e contará com a volta de Falcao García. O atacante ficou um ano sem servir à seleção. A equipe chilena, que recebeu um grande impulso na motivação após ganhar no tribunal da Fifa os pontos do jogo contra a Bolívia e entrar na zona de classificação, não terão Alexis Sanchez. O atacante sofreu lesão na coxa esquerda atuando pelo Arsenal.

Paraguai e Peru, mais distantes das posições na tabela de classificação que dão lugar na Copa de 2018, se enfrentam no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, às 21h30 (de Brasília). No Peru, o técnico argentino Ricardo Gareca confia principalmente em dois jogadores bastante conhecidos do torcedor brasileiro: o meia Cueva, do São Paulo, e o atacante Guerrero, do Flamengo.

Por fim, a lanterna Venezuela (dois pontos) e a vice-lanterna Bolívia (quatro, após a perda de quatro pontos dos duelos contra Chile e Peru) completam a rodada na cidade de Mérida, em solo venezuelano, às 21h30 (de Brasília).