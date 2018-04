Uruguaio no olho do furacão em Manchester

A pior confusão em que o atacante se meteu na Inglaterra lhe custou uma suspensão de oito jogos no ano passado: as ofensas racistas ao lateral Evra, do United - eles estarão frente a frente de novo hoje. Além disso, Suárez é frequentemente acusado de tentar iludir os árbitros, pecado considerado mortal na Inglaterra, e é vaiado em quase todos os estádios do país. "Ele atrai as confusões", comentou o técnico do United, Alex Ferguson.

Tanta polêmica está ofuscando o excelente desempenho do uruguaio no campeonato. Ele é o vice-artilheiro, com 15 gols, e tem carregado nas costas um time que está a 21 pontos de distância de seu adversário de hoje.

O único jogador que marcou mais gols (16) do que Suárez no campeonato é o holandês Van Persie. Ele encaixou-se à perfeição no time de Manchester, que não terá Rooney, contundido.

O United lidera o campeonato com 52 pontos, sete a mais do que o rival Manchester City. E há boas chances de a distância aumentar ainda mais hoje, já que os atuais campeões terão a difícil missão de bater o Arsenal em Londres, às 14h (de Brasília).

Chelsea goleia. Ontem, o Chelsea saltou para o terceiro lugar (41 pontos) ao golear o Stoke City por 4 a 0. O personagem da partida no Britannia Stadium, por incrível que pareça, foi o atacante Jonathan Walters, do Stoke, que fez dois gols contra. Walters nunca mais vai se esquecer do dia 12 de janeiro de 2013: no final, ele ainda cobrou um pênalti para fora. Os outros gols do Chelsea foram de Lampard (pênalti) e Hazard.

Também ontem, o Tottenham caiu para o quarto lugar ao empatar sem gols com o lanterna Queen's Park Rangers.