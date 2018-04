Usain Bolt aparece de surpresa em competição jamaicana e vence prova

Maior nome do atletismo mundial, Usain Bolt roubou a cena em seu país neste sábado ao fazer uma aparição surpresa em uma competição realizada no Estádio Nacional de Kingston, na Jamaica. O velocista disputou a prova dos 400 metros do evento e venceu com facilidade ao cravar o tempo de 46s37.

Recordista mundial das provas dos 100m e 200m, as mais rápidas do mundo, Bolt exibiu grande força na largada e depois ainda administrou sua boa vantagem no final da disputa deste sábado, segundo relatou neste sábado o jornal Jamaica Observer, que assegurou que a presença do astro na competição foi inesperada.

Bicampeão olímpico e tricampeão mundial das provas dos 100m, 200m e 4x100m, Bolt teve confirmada, na semana passada, a sua participação na prova dos 200m da etapa de Lausanne da Diamond League, que ocorrerá em 9 de julho.

O velocista ainda tenta recuperar a sua melhor forma depois de uma lesão no pé que o afastou de boa parte da temporada em 2014. Por causa dela, ele disputou poucas provas no ano passado e em 2015 ele só retornou no fim do mês passado, quando participou de um evento na Jamaica e se mostrou ainda longe do desempenho ideal.

Em Lausanne, Bolt espera poder exibir um desempenho expressivo já visando a sua participação do Mundial de Pequim, que será realizado entre os dias 22 e 30 de agosto. E, antes de correr na Suíça, o jamaicano também participará da etapa de Paris da Diamond League, em 4 de julho.