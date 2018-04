Usain Bolt inspira Dayron Robles no Mundial de Berlim

Atual campeão olímpico e recordista mundial dos 110 metros com barreiras (12s87), o cubano Dayron Robles admitiu nesta segunda-feira que o feito do jamaicano Usain Bolt no Mundial de Atletismo de Berlim lhe serviu de inspiração para a disputa da sua prova, que terá as eliminatórias na quarta-feira.

No domingo, Bolt ganhou a medalha de ouro nos 100 metros rasos com o novo recorde mundial: 9s58. Dayron Robles espera fazer o mesmo nos 110 metros com barreiras. "Bolt inspira coisas fenomenais. O que se viu no domingo foi impressionante e imagino que ajuda muita gente a se superar, especialmente eu", disse o cubano.

Dayron Robles, no entanto, não quis prometer um novo recorde agora no Mundial. "Talvez não consiga em Berlim, mas minha preparação é para fazê-lo nesta temporada", revelou o cubano, que mostra quase uma certeza na conquista da medalha de ouro. "Meu principal adversário sou eu mesmo. Estou bastante confiante."

Nem a contusão muscular que sofreu no começo do ano deixa Dayron Robles apreensivo com sua performance no Mundial. Mesmo porque, seu maior rival nos 110 metros com barreiras, o chinês Liu Xiang, ainda se recupera de lesão - assim, o único que pode ameaçar o cubano em Berlim parece ser o norte-americano Terrence Tramell.