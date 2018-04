Usain Bolt quebra recorde mundial e leva o ouro em Berlim

O jamaicano Usain Bolt confirmou neste domingo que é o homem mais rápido do mundo. Com o tempo de 9s58, ele quebrou o próprio recorde dos 100 metros rasos e faturou a medalha de ouro no Mundial de atletismo de Berlim, na Alemanha. No ano passado, ele já havia subido no lugar mais alto do pódio nos Jogos Olímpicos de Pequim, com a marca de 9s69, melhor tempo do mundo na ocasião.

Veja também:

'Para mim, tudo é possível', afirma Bolt

Jadel na final do salto triplo

Lucimar de Moura é eliminada

GALERIA DE FOTOS - Imagens do dia 2

MUNDIAL - Leia todas as notícias do torneio

QUIZ - Participe do teste sobre o Mundial

CALENDÁRIO - Todos os eventos e horários

O atleta da Jamaica mais uma vez deixou para trás o norte-americano Tyson Gay, seu principal rival, que afirmava desde o início da competição ter condições de ser o grande vencedor da prova deste domingo. O campeão do mundo em Osaka (Japão), em 2007, registrou seu melhor tempo na carreira (9s71) e ficou com a medalha de prata. O bronze foi para o também jamaicano Asafa Powell, com 9s84.

Além de ganhar a prova mais tradicional do atletismo, Usain Bolt igualou uma marca de Carl Lewis, lenda norte-americana do atletismo. Até hoje, ele era o único a faturar o ouro com recorde nos 100 metros em um Mundial. O feito foi registrado em Tóquio (Japão), em 1991, quando ele marcou 9s86.

FUTURO

Usain Bolt, de 22 anos, agora parte em busca de outras medalhas de ouro no Mundial de atletismo. Ele tenta repetir o feito de Pequim, quando além dos 100 metros ganhou nos 200 m e no revezamento 4x100, todos com recorde mundial.

Veja os tempos da final dos 100 metros:

1.° Usain Bolt (JAM) - 9s58

2.° Tyson Gay (EUA) - 9s71

3.° Asafa Powell (JAM) - 9s84

4.° Daniel Bailey (ANT) - 9s93

5.° Richard Thompson (TRI) - 9s93

6.° Dwain Chambers (GBR) - 10s

7.° Marc Burns (TRI) - 10s

8.° Darvis Patton (USA) - 10s34

Kai Pfaffenbach/Reuters

Jamaicano Usain Bolt celebra a conquista ao lado da placa que registra o seu novo recorde mundial