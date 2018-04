Usain Bolt vence prova de 100 metros nas Ilhas Cayman O campeão olímpico e recordista mundial Usain Bolt abriu a sua temporada de competições internacionais com uma vitória. Na noite de quarta-feira, o velocista jamaicano ganhou a prova dos 100 metros no Meeting das Ilhas Cayman com o tempo de 10s09. O vencedor da disputa, porém, foi conhecido apenas através do uso do recurso eletrônico.