USP recebe 25 mil pessoas na corrida Nike 10K A corrida Nike 10K deu largada, neste domingo, 11, às 8 horas, na Universidade de São Paulo, com a participação de 25 mil pessoas. No final, o show de encerramento terá Marcelo D2, DJ Zé Gonzales, Toni Garrido, Paula Lima e Negra Li. Durante o percurso, três DJs tocam som eletrônico para animar os corredores. Além de São Paulo, a Nike 10K é disputada simultaneamente em outras oito cidades na América Latina. No total, são esperadas 130 mil pessoas. Fotos: Valéria Gonçalves