Vaga para o Pan motiva corredores brasileiros O passaporte para os Jogos Pan-Americanos é a maior motivação para os competidores da 9ª Maratona Internacional de São Paulo, que será disputada neste domingo, a partir das 9 horas, na capital paulista. Os melhores corredores brasileiros, um no masculino e outro no feminino, garantem vaga nos Jogos de São Domingos, na República Dominicana, em agosto. "O objetivo é estar no Pan. Disputei um Mundial e uma Olimpíada e sei o quanto os torneios de alto nível são importantes para a carreira de um atleta", disse Luís Antonio dos Santos, campeão da primeira edição da Maratona de São Paulo, em 1995. A competição, com percurso de 42.195 metros, terá largada e chegada no Obelisco do Parque do Ibirapuera. Em relação à última edição, a novidade é que o percurso tem 4 quilômetros a menos de subidas, facilitando a tarefa dos 5.500 corredores que buscarão o prêmio de R$ 80.400,00, além de um carro para o melhor brasileiro e para a primeira brasileira. "Mesmo com a vantagem, dificilmente o tempo do ano passado será batido", afirmou José Telles de Souza, quinto colocado na prova em 2002, referindo-se à marca de 2h11min19 obtida por Vanderlei Cordeiro de Lima. Para alguns atletas, a Maratona de São Paulo representa traqüilidade para planejar o restante da temporada. "É muito importante podermos conquistar uma vaga para o Pan sem precisar competir na Europa para obter o índice, pois poucos corredores têm recursos para isso", observou Viviany Anderson, bicampeã da prova em 1997 e 1998 e uma das favoritas entre as mulheres.