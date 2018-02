Vaguinho renova por mais um ano Depois de perder o goleiro Tiago para o Vasco, a Portuguesa anunciou ontem a renovação do contrato do atacante Vaguinho, por mais um ano. O jogador de 26 anos, destaque no título da Série A2 e no acesso para a elite do Brasileiro, foi pego no exame antidoping por uso de maconha e ficou de fora dos últimos jogos da temporada.