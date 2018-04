'Vai, Thiago', e uma torcedora fanática nas arquibancadas

Thiago Pereira conta com o apoio de uma torcedora especial fora das piscinas. Sua mãe, Rose, o acompanha, sempre que possível, nos principais eventos aquáticos do Brasil. Neste final de semana, ela estará em Belo Horizonte, durante a disputa da Copa do Mundo de natação em piscina curta - de 25 metros. Veja também: Superar Michael Phelps, o desafio de Thiago Pereira Belo Horizonte recebe nesta sexta a Copa do Mundo de natação Secretária de Esportes de Volta Redonda, Rose ficou conhecida durante a disputa do Pan-Americano do Rio, realizado em julho. Nas arquibancadas do Parque Aquático Maria Lenk, ela incentivava o filho com gritos de "Vai Thiago". E os torcedores a ajudavam, intensificando o coro. "É um grito que dou desde que ele começou a nadar, aos 12 anos", conta Rose. "Quando ele era mais novo, ficava com vergonha. Mas agora ele gosta muito. É uma coisa que o Thiago faz questão de ouvir, até porque faz parte dele. Depois do Pan, então, ficou muito bacana." Thiago mora há cinco anos em Belo Horizonte. Ele deixou Volta Redonda para treinar no Minas Tênis Clube. "Ele também passou um período nos Estados Unidos, mas a gente sempre manteve contato. Sempre que posso, vou visitá-lo. Eu não tiro férias do trabalho. Assim, vivo negociando os meus dias", conta Rose, que promete ir à Olimpíada de Pequim, em agosto de 2008. Rose, no entanto, teve de aprender a 'dividir' Thiago com outra pessoa em Belo Horizonte. "Eu já fui a melhor cozinheira dele, viu. Atualmente, a Bete, uma amiga nossa, cozinha para ele aqui", conta. "E ela faz muito paparico... Mas o prato dele continua sendo o meu: arroz, feijão, filé [bem vermelho] e batata frita." (Colaborou Marina Ramos, do estadao.com.br)