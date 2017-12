Vaidisova vence na estréia do Torneio de Tênis de Moscou A tenista checa Nicole Vaidisova, atual número onze do mundo, estreou com vitória nesta segunda-feira no Torneio de Tênis de Moscou, ao derrotar a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 0, com duplos 6/3, em pouco mais de 1h10 minutos de duelo. "Estou muito satisfeita com a minha performance na estréia do torneio. Senti que estou com um bom ritmo para disputar uma vaga na final da competição", contou Vaidisova, que é a cabeça-de-chave número oito. Ainda pela primeira rodada, a russa Vera Zvonareva venceu a sua compatriota Vera Dushevina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Outra russa que estreou com vitória foi Elena Likhovtseva, que passou pela italiana Maria Elena Camerin, parciais de 6/0 e 6/1. Já a israelense Shahar Peer não teve problemas para derrotar a russa Elena Bovina por 2 a 0, parciais de 6/0 e 6/2. O Torneio de Moscou conta pontos para o ranking da WTA e distribui cerca de US$ 1,3 milhão em prêmios.