Valdeno Brito e Thiago Camilo ganham em Cascavel na Stock Car

O paraibano Valdeno Brito venceu com tranquilidade, neste domingo, a primeira corrida da etapa de Cascavel, da Stock car. Depois de largar na pole, ele liderou a prova de ponta a ponta até receber a bandeirada final. A segunda colocação ficou com seu companheiro de equipe da A A. Mattheis, Ricardo Zonta. Allam Khodair fechou o pódio.

Ricardo Maurício terminou em quarto lugar e Cacá Bueno chegou logo atrás, em quinto. O líder do campeonato, Marcos Gomes, fechou a primeira prova em sexto. Thiago Camilo foi o sétimo, seguido por Sergio Jimenez. Átila Abreu e Diego Nunes, que completaram a relação dos dez melhores da primeira prova do dia.

A segunda bateria, que teve a largada invertida dos dez primeiros lugares em relação à prova anterior, foi vencida por Thiago Camilo, que havia faturado a Corrida do Milhão há duas semanas, e alcançou a 20ª vitória da carreira na Stock Car. Valdeno Brito terminou na segunda colocação seguido por Ricardo Maurício.

O quarto lugar ficou com Vitor Genz, com Cacá Bueno em quinto e Marcos Gomes novamente em sexto. Allam Khodair foi o sétimo, seguido por Luciano Burti e Diego Nunes. O veterano Rubens Barrichello fechou o Top 10.

Com os resultados, Marcos Gomes permanece na liderança da temporada com 182 pontos, com Cacá Bueno em segundo lugar com 151 e Daniel Serra em terceiro com 133. A próxima etapa da Stock Car acontece em Campo Grande, no dia 13 de setembro.