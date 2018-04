Valderrama pega 10 jogos de suspensão O ex-jogador colombiano Carlos Valderrama, que é diretor esportivo do Júnior de Barranquilla, foi suspenso por 10 rodadas e multado em US$ 5 mil por chamar de ?ladrão? o juiz Oscar Ruiz. Valderrama, que não se arrepende do insulto, se irritou após marcação de pênalti a favor do América de Cali. O Júnior perdeu por 3 a 1.