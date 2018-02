Valdir Espinosa não renova com o Vasco Valdir Espinosa não é mais técnico do Vasco. Após reunião com dirigentes, ontem, não houve acordo para a renovação do contrato. Em seis jogos no Nacional, Espinosa obteve três vitórias e dois empates e classificou o time à Copa Sul-Americana. Dorival Jr. e Ney Franco estão cotados para assumir a equipe.