Valdivia assume responsabilidade pela perda da vaga na Libertadores Valdivia estava visivelmente abalado ontem de manhã. Com cara de quem quase não dormira à noite, o meia admitiu que foi um dos responsáveis pelo fracasso do Palmeiras na luta por uma vaga na Taça Libertadores. "Prejudiquei o Palmeiras quando o time mais precisava de mim, naquela expulsão contra o Vasco (dia 28 de outubro), e fiquei fora de jogos importantes", disse o chileno. "No ano que vem, vou procurar ser mais comedido nas minhas reações em campo, porque esse comportamento me prejudicou muito. Até levei bronca do Caio Júnior e da diretoria por causa disso." Ele foi expulso diante do Vasco por agredir Allan Kardec - antes, havia agredido Thiaguinho. Julgado pelo STJD, foi suspenso por cinco jogos. Teve a pena reduzida para quatro partidas, mas mesmo assim não pôde mais atuar no Brasileiro. O chileno refletiu muito sobre os motivos da perda da vaga e não conseguiu tirar da cabeça os tropeços contra os rebaixados América-RN (0 a 0, em Natal) e Juventude (derrota por 1 a 0, em casa). "Faltou força de definição nesses dois jogos. Criamos muitas chances de gols, mas falhamos", lamentou. Valdivia jura que não recebeu proposta da Europa e pretende ficar no clube. "Não há negociação. Tenho contrato até 2011 e quero permanecer por muito tempo, para conquistar algum título", disse. "Minha preferência é pelo Brasileiro, por ter os melhores times do País." A tristeza de Valdivia foi amenizada por sua escolha como Bola de Prata da revista Placar, para ele o prêmio o mais significativo da carreira. "É importante ser reconhecido, pois, quando cheguei ao Brasil, diziam que o Palmeiras gastou milhões com um desconhecido."