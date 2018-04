Valdivia dá susto em treino do Palmeiras

A cena assustou: depois de levar um carrinho de Henrique, Valdivia caiu no gramado chorando de dor no tornozelo esquerdo. Pelo histórico de lesões do meia chileno, chegou-se a temer por uma contusão séria. Mas no fim da tarde veio a informação de que não aconteceu nada grave. "Felizmente não teve nenhum tipo de fratura nem entorse. Nesta terça-feira (hoje) faremos uma nova avaliação", disse o médico Otávio Vilhena.

O susto no momento da jogada foi grande. Na hora, o clima de velório tomou conta do treinamento. Henrique, Barcos e Fernando Prass foram ajudar o companheiro e ver sua situação, enquanto Otávio Vilhena examinava o jogador.

Sem conseguir pisar com o pé esquerdo, Valdivia saiu carregado por Maurício Ramos, o que serviu apenas para aumentar ainda mais o drama e projetar alguns meses de ausência do chileno, que desde seu retorno ao clube, em agosto de 2010, jogou menos da metade das partidas do Palmeiras.

Dos 173 jogos disputados pelo time desde a volta do meia, ele ficou fora de 91 jogos (52,6%) - em 74 deles (42,8%) por causa de lesão.

Embora desta vez a contusão não tenha sido grave, Valdivia não deve enfrentar o Bragantino domingo no Pacaembu por precaução. Mas em entrevista ao site do Palmeiras, o jogador disse que quer treinar hoje e jogar no domingo.

"Foi uma pancada mais forte, por isso estou com dores. Mas como ficou constatado que não tenho nada, quero voltar a treinar logo. Venho de uma preparação muito boa e não quero perder os treinos. Minha intenção é estar presente na estreia no Paulistão", disse o chileno.

Vilhena é mais cauteloso. "Não podemos precisar uma data. A região do tornozelo está um pouco inchada, mas como ele não teve entorse, vamos aguardar evolução."

Reforços. Hoje pode ser um dia de novidades para o clube. Dirigentes palmeirenses dizem ter ouvido do agente de Riquelme, Daniel Bolotnicoff, que o meia argentino está propenso a aceitar a proposta para assinar um contrato de três anos.

Riquelme, de 34 anos, está parado desde o começo de julho, quando defendeu o Boca Juniors na final da Libertadores.

E na Colômbia o zagueiro panamenho Román Torres tem agendada para hoje uma reunião com o presidente do Millonarios, Felipe Gaitán, para tentar convencer o dirigente a vendê-lo para o Palmeiras.

Torres se interessou em vir jogar no Brasil, mas o clube colombiano não se mostra disposto a liberá-lo porque também vai disputar a Libertadores.

A zaga é o setor mais carente do elenco palmeirense.