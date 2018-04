Valdivia deve voltar apenas na estreia da Copa do Brasil

SÃO PAULO - A Copa do Brasil é a prioridade palmeirense neste primeiro semestre. Pensando na competição que vale vaga na Copa Libertadores, o técnico Luiz Felipe Scolari deve aguardar até o dia 23, quando enfrenta o Comercial no Piauí, para escalar Valdivia.

Recuperado de uma fibrose na coxa direita, o chileno voltou a treinar com bola nesta semana, mas ainda não está 100% fisicamente para estrear na temporada. De acordo com Anselmo Sbragia, preparador físico, é difícil prever uma data para que o meia volte a atuar.

"Temos de ter cuidado. Nós o pusemos ontem (terça-feira) para treinar com bola, mas é muito cedo para dizer quando ele volta", explicou. "O importante é que está treinando", comentou.

Sbragia e Felipão mantêm a cautela quanto ao retorno de Valdivia. Por enquanto, o chileno será observado nos treinamentos até atingir sua melhor forma física. "Estamos indo para a oitava rodada do Paulista, um campeonato com intensidade absurda, e o atleta com um tempo de inatividade sempre está aquém dos demais", falou o preparador. "Então temos de ter cuidado por causa disso, senão ele sempre vai correr atrás dos outros e ter um desgaste maior."

Além de Valdivia, um outro jogador passou boa parte de janeiro no departamento médico e já está quase pronto para voltar. Lincoln se machucou na estreia do Estadual e, segundo Sbragia, deve atuar antes da estreia na Copa do Brasil. "O Lincoln está um pouco à frente do Valdivia, já treina com mais intensidade", avisou. "Mas vamos observar para colocá-lo em campo com segurança. Não adianta queimar etapas e sofrer mais na frente."

No sábado, o time enfrenta o Americana, no Pacaembu.

Veja também:

Kléber condena atitude de Alessandro