Valdivia diz querer ficar em 2008 O craque Valdivia revelou ontem que não recebeu propostas de clubes do Exterior. Se depender apenas de sua vontade, o Mago não deixará o Palestra Itália em 2008. "Estou feliz aqui. Vou continuar no Palmeiras. Se chegar uma proposta, vocês vão ficar sabendo", avisou o meia. O Valencia, da Espanha, teria feito uma proposta por Valdivia, segundo o pai do jogador. Dirigentes do time paulista negam a informação. "Vou ficar, venho falando isso sempre. A hora que eu for sair, é simples, eu vou falar para vocês. Hoje o Palmeiras é minha casa, estou feliz aqui", repetiu o chileno, que, suspenso, vai desfalcar a equipe no jogo de quarta-feira, contra o Fluminense, no Palestra Itália. Hoje, o time viaja para Jarinu, onde se prepara para enfrentar o time carioca. É a terceira vez que o Palmeiras se concentra no interior paulista - a fórmula deu certo nas outras duas ocasiões, com vitórias sobre o rival Corinthians. A novidade do time do técnico Caio Júnior será a volta de Edmundo, recuperado de contusão. "Foi muito difícil ver pelo vidro todo mundo treinando", brincou o Animal, confiante na classificação para a Libertadores.