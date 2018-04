Valdivia está fora da decisão

De nada adiantou o otimismo de Valdivia. O chileno está mesmo fora do jogo decisivo de domingo, quando o Palmeiras buscará a vaga na Taça Libertadores, contra o Atlético-MG, no Palestra Itália. O meia esbanjou confiança durante a semana e acreditava que iria ser absolvido da acusação de agressão a dois jogadores do Vasco, em partida realizada no dia 28 de outubro (2 a 2). No primeiro julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em 7 de novembro, o Mago pegou cinco jogos de suspensão (as infrações foram classificadas como ?ato hostil?). O Departamento Jurídico do clube pediu a revisão do caso e esperava, ao menos, diminuir a pena para três partidas (que ele já cumpriu). Assim, estaria em campo contra o Atlético. A punição foi reduzida, mas em vão: caiu para quatro jogos. E Valdivia não poderá enfrentar o time mineiro. "Ganhou, mas não levou" foram as palavras do advogado do Palmeiras, Luiz Roberto, para definir o julgamento de ontem. "Não há mais o que fazer." A diretoria alviverde não gostou nada do resultado do julgamento. "Não concordo, foi rigoroso demais", lamentou Gilberto Cipullo, vice-presidente de Futebol. "Muitas vezes o tribunal não tem o mesmo critério." As reclamações palmeirenses já começaram antes - eles queriam que a revisão do caso entrasse na pauta da semana passada. E lembram que outros jogadores conseguiram a diminuição da pena, como Obina e Túlio, do Botafogo, por exemplo. A defesa palmeirense alegou ontem que a procuradoria do tribunal deveria ter separado os dois incidentes pelos quais o chileno foi acusado de agressão, e tentou defender ainda a tese de legítima defesa. No empate com o Vasco, o Mago deu uma cotovelada em Thiaguinho e depois revidou um puxão de Alan Kardec com soco em suas costas. "Não houve legítima defesa. O Kardec estava de costas. Foi revide", argumentou Paulo Valed, relator do processo. O presidente do STJD, Rubens Approbato, criticou Valdivia. "Ele está cotado entre os melhores jogadores do campeonato e realmente foi caçado em campo. Justamente por isso precisava dar exemplo."