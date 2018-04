Valdivia treina bem e pode voltar amanhã

O chileno entrou ainda na primeira etapa do trabalho comandado por Felipão, no lugar de Tinga, e surpreendeu - se o treinador quiser, pode relacioná-lo para o jogo do Pacaembu.

Na quarta-feira, Sbragia havia dito que era muito cedo para falar do retorno de Valdivia e ainda afirmou que Lincoln estava à frente do chileno na sua recuperação - ontem, ao menos, foi o Mago quem atuou mais. Lincoln entrou só no fim do treino.

O jogo contra o Americana marcará uma nova formação alviverde. Para o lugar do machucado Dinei, Felipão optou pela entrada de Adriano Michael Jackson. E, com a volta de Danilo, Thiago Heleno deve mandar Maurício Ramos para a reserva. "Fico feliz de ter a confiança do treinador e espero corresponder", disse Heleno.