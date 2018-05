Valencia apanha do Betis e chega ao 12º jogo sem vitória

O Valencia não consegue sair do buraco no Campeonato Espanhol. A equipe perdeu neste domingo para o Betis por 1 a 0, fora de casa, e chegou a 12 partidas sem vitória na competição. O último triunfo aconteceu há exatos três meses, quando goleou o Celta, de Vigo, por 5 a 1, em 7 de novembro.

Desde então foram sete empates e cinco derrotas. Os dois primeiros jogos nesta jornada foram comandados pelo português Nuno Espírito Santo, que caiu após derrota para o Sevilla. Na época, o Valencia ocupava a nona colocação, com 19 pontos, a cinco do G4, que garante vaga na Liga dos Campeões da Europa.

Na sequência, Salvador González assumiu interinamente no empate com o Barcelona. O inglês Gary Neville chegou para os jogos seguintes e não conseguiu tirar o time da lama. Com o atual treinador lá se vão nove partidas sem vitória.

Na entrevista após a nova derrota, Neville garantiu que não abandonará o cargo. "Continuarei trabalhando porque confio no meu trabalho", comentou. "Hoje (domingo) não merecemos perder. Perdemos por um erro. Temos tido bons momentos, mas não temos aproveitado nossas oportunidades. A linha entre a vitória e a derrota é muito fina", finalizou o treinador.

O 12.º jogo sem vitória deixou o Valencia na 13.ª colocação com 25 pontos, a quatro de distância da zona de rebaixamento. O Betis tem a mesma pontuação, em 12.º lugar. Na próxima rodada, a equipe de Neville tentará acabar com o jejum em duelo contra o Espanyol, no sábado, em casa. No mesmo dia, o Bétis visita o La Coruña, na Galícia.

No outro duelo deste domingo, o Celta empatou por 1 a 1 com o Sevilla em casa. Daniel Carrico abriu o placar para os visitantes e Claudio Beauvue deixou tudo igual. O resultado mantém os anfitriões em sétimo lugar, com 35 pontos. Os visitantes estão em quinto, com 37.